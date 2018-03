Straßenbahn steht still

Anzeige

karlsruhe.Die Welle der Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg vor den Osterferien erreicht am morgigen Freitag Karlsruhe. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Für diesen Tag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di ihre Mitglieder zu einem eintägigen Ausstand bei ausgesuchten Behörden, Dienststellen und kommunalen Einrichtungen aufgerufen. Betroffen davon sind neben den Verkehrsbetrieben, bei denen am Freitag den ganzen Tag über die Bahnen der innerstädtischen Straßenbahnlinien im Depot bleiben, auch das Amt für Abfallwirtschaft sowie städtische Kindertagesstätten, Kindergärten und Schülerhorte. zg