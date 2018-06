Strauß zieht sich zurück

Anzeige

Karlsruhe.Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf wird am Montag, 25. Juni, den bisherigen Präsidenten des Verwaltungsgerichts Karlsruhe Hans Strauß (Bild) in den Ruhestand verabschieden und seine Nachfolgerin Gudrun Schraft-Huber in das neue Amt einführen. Die Feierstunde findet um 14 Uhr im Bürgersaal des Rathauses statt. Hans Strauß war fast elf Jahre Präsident des Verwaltungsgerichts Karlsruhe, wo er 1979 seine richterliche Laufbahn begonnen hatte.

Nach Abordnungen an das Landratsamt Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht und die Führungsakademie Baden-Württemberg wurde Strauß im Herbst 1989 zum Richter am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ernannt und an das Justizministerium abgeordnet. Mit Beginn des Jahres 1994 kehrte er als Vorsitzender Richter an das Verwaltungsgericht Karlsruhe zurück. Nach seiner im März 2004 aufgenommenen Tätigkeit als Vorsitzender Richter am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg war Strauß seit dem 21. Dezember 2006 Präsident des Verwaltungsgerichts.

Bereits mit Wirkung zum 1. Januar diesen Jahres wurde die bisherige Präsidentin des Verwaltungsgerichts Stuttgart, Gudrun Schraft-Huber, als neue Präsidentin an das Verwaltungsgericht Karlsruhe versetzt. Schraft-Huber begann ihre richterliche Laufbahn 1984 beim Amtsgericht Rastatt und wechselte im Jahr 1985 an das Verwaltungsgericht Karlsruhe. Im Juni 1999 wurde sie zur Richterin am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ernannt. zg/(Bild: Verwaltungsgericht)