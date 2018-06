Stromausfall simuliert

Anzeige

Karlsruhe.Um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, simuliert die Stadt am Mittwoch, 4. Juli, von 10 bis 12 Uhr im Rathaus am Marktplatz einen Stromausfall im laufenden Betrieb. Dadurch ist in diesem Zeitraum der übliche Dienstbetrieb in einigen Ämtern und Dienststellen im Rathaus in der Karl-Friedrich-Straße 10 und im Erweiterungsbau in der Lammstraße 7 a stark eingeschränkt. Das schreibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Dies betrifft das Bürgerbüro Mitte, sämtliche Dezernate, Gartenbauamt, Hauptamt, Kulturamt, Teile des Liegenschaftsamts, Presse- und Informationsamt, Stabsstelle Projektcontrolling, Stadtkämmerei und Zentralen Juristischen Dienst.

Vom simulierten Stromausfall nicht betroffen sind die Dienststellen im Technischen Rathaus in der Lammstraße 7, also Rechnungsprüfungsamt, Stadtplanungsamt und Tiefbauamt. zg