Stromkosten sinken dank Solaranlage

Waghäusel/Knittlingen.Sonnenstrahlen scheinen auf die schwarzen Platten, die das Dach der Kieselmann GmbH in Knittlingen zieren. Seit Januar diesen Jahres konnte das Unternehmen durch diese Photovoltaikanlage nach eigenen Angaben ihre Stromkosten senken. Die Solarstromanlage ermöglicht es, einen Teil der Sonnenstrahlen in elektrische Energie umzuwandeln – und sich so selbst zu finanzieren.

Als Partner bei der Umsetzung dieses Projekts hat sich der Prozessanlagenbauer die Experten des baden-württembergischen Energiedienstleisters Wirsol an Bord geholt.

Für die Photovoltaikanlage hat das Knittlinger Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als eine viertel Million Euro ausgegeben. Da rund 91 Prozent des durch die Sonnenkraft gewonnenen Stroms selbst genutzt werden kann, deckt es damit neun Prozent des jährlichen Strombedarfs und erzielt damit eine Senkung seiner Strombezugskosten um rund 45 000 Euro im Jahr.