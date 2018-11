Studenten als Vokalensemble

Waghäusel.Das junge Vokalensemble „Et Hepera“, eine Gruppe von acht Musikstudenten aus Frankfurt am Main mit dem Waghäuseler Felix Müller, kommt am Freitag, 4. Januar, um 19 Uhr zu einem Schlosskonzert in die Waghäuseler Eremitage. Unter dem Motto „Was nun?“ will das Oktett die Stimmung zwischen den Jahren musikalisch einfangen. Die jungen Sänger haben bereits beim 120-jährigen Bestehen des Gesangvereins Frohsinn Kirrlach sowie bei einer fröhlichen Weinprobe im Eremitage-Garten für Begeisterung gesorgt.

Eintrittskarten für dieses Konzert eignen sich als Weihnachtsgeschenk und sind noch bis zum Donnerstag, 20. Dezember, zum Preis von 15 Euro im Kaufhaus Eberenz in Kirrlach, beim Förderverein der Musikschule Waghäusel-Hambrücken (07254/7 11 93) sowie in der Weinstein-Galerie (07254/9 85 19 37) erhältlich. Wegen der begrenzten Sitzplatz-Kapazität wird der Karten-Vorverkauf empfohlen. klu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018