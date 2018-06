Studenten bringen die Innenstadt in Schwingung

Auch als Zombies voll in Aktion: Die Studenten, Absolventen und Dozenten der Hochschule für Musik zeigen ihr Gelerntes am Wochenende in der Fächerstadt. © ONUK

Karlsruhe.Gesangstalente, Bläser mit gewaltigem Lungenvolumen und Percussion-Akrobaten erobern die Karlsruher Innenstadt: Bei „Karlsruhe klingt – music to go“ am Samstag, 30. Juni, versetzen Studierende, Dozenten und Absolventen der Hochschule für Musik die Innenstadt in Schwingung, heißt es in einer Pressemitteilung von KME Karlsruhe Marketing und Event.

Zum achten Mal präsentiert die Hochschule

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2078 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018