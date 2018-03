Studienanfänger sollen Starthilfe erhalten

Anzeige

„Ob aus Studierenden erfolgreiche Absolventen werden, hängt von vielen Faktoren ab: vom Studienstart aber auch von guter Betreuung und Lehre. Die Gruppe der Studierenden wird immer heterogener und kommt mit unterschiedlichen Voraussetzungen an die Hochschulen. Deshalb wollen wir Studienanfänger in den ersten zwei Semestern mit Angeboten und Formaten abholen und so gute Startchancen für alle schaffen. Gemeinsam mit den Hochschulen fördern wir Wege, die alle dasselbe Ziel verfolgen: den Studienerfolg“, sagt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, die Schirmherrin der Tagung. „Bundesweit ermöglichen flexible, mit dem Fachstudium eng verzahnte Programme Studierenden, an der Hochschule anzukommen und erfolgreich zu studieren. Dies wirkt langfristig Studienabbrüchen entgegen“, erläutert Professor Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Mit dem Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre werden Hochschulen aus ganz Deutschland dabei unterstützt, die Betreuung der Studierenden und die Qualität der Lehre zu verbessern. Auch das Mint-Kolleg wird gefördert und ist darüber hinaus eingebunden in Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg. Mit seinem Lehrprogramm für Studierende trägt es zur Erhöhung des Erfolgs in der Studieneingangsphase bei. „Die Tagung bietet eine Plattform für den Dialog über Erfolgsfaktoren “, erklärt Dr. Claudia Goll, Direktorin des Mint-Kollegs Baden-Württemberg.

Mehr als 50 Vorträge

„Der Erfahrungsaustausch der Akteure aus Hochschul- und Bildungseinrichtungen in Deutschland setzen Impulse für die Weiterentwicklung der Konzepte.“ Mehr als 50 Vorträge beleuchten während der Tagung die Themen Orientierung, Beratung, Qualifizierung und Förderung. Rund 400 Akteure aus Universitäten sowie Einrichtungen und Initiativen im Bildungsbereich nehmen an der Veranstaltung teil. zg

