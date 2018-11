Studierenden ein schönes Weihnachtsfest bescheren

Oberhausen-Rheinhausen.Immer wenn Weihnachten näher rückt, begibt sich die gemeinnützige Austauschorganisation „Experiment“ in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt auf Herbergssuche für ausländische Studierende. Diese kommen aus Ländern wie China, Indien, Japan, Taiwan, aus der Türkei oder Tunesien und studieren bereits an einer deutschen Universität. Seit drei Jahren können auch geflüchtete Studierende an dem Programm teilnehmen. Sie kommen aus dem Jemen oder aus Eritrea.

Die meisten von ihnen reisen am Samstag, 22. Dezember, an und bleiben bis Sonntag, 30. Dezember, oder Samstag, 5. Januar, in ihrer Gastfamilie. Während dieser Zeit haben die Gäste die Möglichkeit, ein wichtiges Fest in Deutschland hautnah mitzuerleben – für die Studierenden ein oft ebenso unvergessliches Erlebnis wie für die Gastfamilien, und eine echte Alternative zum verlassenen Studentenwohnheim.

Wer Interesse hat, Gastfamilie zu werden, kann sich an Julitta Bolender, Oberhausen-Rheinhausen, wenden. Telefon 07254/7 47 03, oder E-Mail an julitta.bolender@online.de. Sie ist eine von mehr als 600 Ehrenamtlichen, die sich für den interkulturellen Austausch und die Organisation „Experiment“ engagieren.

Informationen zu den verschiedenen Austauschprogrammen gibt es in der Geschäftsstelle in Bonn, Telefon 0228/9 57 22 24, oder im Internet, www.experiment-ev.de. mele

