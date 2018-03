Süße Hefehäschen für die schöne Osterzeit

Anzeige

Das Rezept ist für vier Hefehäschen. Die Zubereitung dauert etwa 105 Minuten (inklusive Geh- und Backzeit).

Folgende Zutaten sind dafür nötig: 500 Gramm Dinkelmehl, einen halben Hefewürfel, 90 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Fläschchen Mandel-Aroma, etwas Bourbonvanille, 250 Milliliter Hafer- oder Sojamilch, sieben Esslöffel Sonnenblumenöl, zwei Mandeln und etwas Hagelzucker.

Zubereitung

Gib zuerst die Hefe zusammen mit dem Zucker, Vanillezucker und der Milch in ein Schälchen und lass dieses etwa eine Viertelstunde bei Zimmertemperatur stehen. Anschließend das Mehl in eine große Rührschüssel geben, Mandel-Aroma, Vanille und Öl am Rand des Mehls verteilen. In die Mitte des Mehls eine Mulde drücken und in diese das Hefe-Zucker-Milch-Gemisch gießen. Die Zutaten vorsichtig zu einem glatten Teig verkneten. Diesen abgedeckt für etwa eine Stunde gehen lassen.

Sobald sich der Teig sichtbar vergrößert hat, ein Backblech mit Backpapier auslegen. Auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche den Teig noch einmal kurz durchkneten und in vier gleichgroße Stücke teilen. Für den Hasenkörper etwa 2/3 jedes Stückes zu einer etwa 35 Zentimeter langen Rolle formen. Den Rest zu etwa zehn Zentimeter langen Stücken rollen. Auf dem Backblech nun die langen Rollen zu einer Schneckennudel einrollen – das ist der Hasenkörper. Am äußeren Ende die Rolle etwa zwei Zentimeter mit einer Schere einschneiden. Das sind die Vorderpfoten. Von der kürzeren Rolle etwa ein 1,5 Zentimeter langes Stück abnehmen und zu einem Bommel formen. Diesen an den Hasenkörper drücken. Den restlichen Teig als Kopf oben an den Körper anlegen und den hinteren Teil etwa zwei Zentimeter mit der Schere einschneiden: Das sind die Löffel.

Den Backofen auf 160 Grad Heißluft vorheizen. Im letzten Schritt die Mandeln halbieren und jeweils eine Hälfte als Auge in den Hasenkopf drücken. Die Hasen nun mit Pflanzenmilch bestreichen und die Pfoten sowie den Bommel mit Hagelzucker bestreuen. Dann für etwa 20 Minuten backen, bis die Häschen leicht braun werden.

Küchentipp

Wenn du magst, kannst du die Häschen am Ende noch mit einem Zuckerguss versehen. vs

