Süßkartoffel-Gnocchi mit gebackenen Tomaten

Zutaten

500 Gramm Süßkartoffeln, 100 Gramm Dinkelmehl, 250 Gramm Cherrytomaten, zwei Knoblauchzehen, 50 Gramm Pinienkerne, eine handvoll Basilikumblätter, Salz, Pfeffer, Muskat, Salbei, Rosmarin, etwas Olivenöl.

Zubereitung

Heize zuerst den Backofen auf 200 Grad vor. Schäle die Süßkartoffeln und schneide sie in kleine Stücke. Lege die Stücke auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und salze die Süßkartoffeln großzügig. Anschließend für etwa 15 Minuten in den Backofen geben.

Fülle danach die Süßkartoffeln in eine Schüssel und stampfe sie, bis eine weiche Masse entsteht. Würze die Masse mit Muskat, ehe du das Mehl dazugibst. Alles gut verkneten und dann den Teig zu einer Wurst rollen. Schneide etwa ein Zentimeter dicke Scheiben von der Teigwurst ab und drücke diese mit Hilfe einer Gabel flach. Wasche anschließend die Tomaten und halbiere sie. Gib sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und würze sie mit Salz, Pfeffer und Rosmarin. Die Tomaten etwa 15 Minuten im Backofen bei 150 Grad backen. In der Zwischenzeit in einem Topf Salzwasser zum Kochen bringen und die Gnocchi hineingeben. Sobald die Gnocchi oben schwimmen, mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser holen.

Röste dann die Pinienkerne in einer kleinen Pfanne ohne Fett und stell diese beiseite. Erhitze danach in einer großen Pfanne etwas Olivenöl. Schäle den Knoblauch und hacke ihn in kleine Würfel.

Dünste den Knoblauch im Öl an und füge großzügig Salbei hinzu. Die Gnocchi in der Pfanne schwenken und in tiefen Tellern verteilen. Gib die gebackenen Tomaten dazu und toppe das Ganze mit den gerösteten Pinienkernen und frischen Basilikumblättern.

Küchentipp

Je nach Kartoffeln brauchst du beim Zubereiten der Gnocchi etwas mehr oder weniger Mehl. Der Teig sollte nicht zu klebrig sein, sondern sich gut und einfach verarbeiten lassen.

Info: Mehr Rezepte gibt es unter www.schuerzentraegerin.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018