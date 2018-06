Sushi-Boxen illegal verbrannt

Anzeige

Karlsruhe.Auf den städtischen Grillplätzen beim Zündhütle in der Tiefentalstraße und in Stupferich haben Unbekannte große Mengen von Sushi-Boxen, die aus Kunststoff und Papier bestehen, verbrannt und damit illegal entsorgt. Das schreibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Die Grillplätze wurden stark verwüstet. Das stellte eine Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) am vergangenen Donnerstag fest. Den Grillplatz in der Tiefentalstraße hat das Ordnungsamt wegen der Brandreste gesperrt. Um die Brandstellen zu löschen, musste sogar die Feuerwehr ausrücken.

Die Polizei ist eingeschaltet und hat die Ermittlungen aufgenommen. Falls Bürger etwas Verdächtiges bemerkt haben, bittet das Ordnungsamt, Beobachtungen unter der Behördennummer 115 zu melden. zg