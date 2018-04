Tag der Harley am Erlichsee

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Ein Harley-Treffen der Superlative: Am Montag, 30. April, spielt die regionale Coverband Zap-Gang am Erlichsee in Oberhausen zu „Rock in den Mai“. Wie der Harley Club Oberhausen auf Anfrage mitteilte, beginnt das Fest um etwa 19 Uhr. Zusätzlich wird es dort verschiedene Stände, Shows, DJs, Tätowierer und eine Lasershow geben.

Am Dienstag, 1. Mai, ist dann der „Tag der Harley“ – und damit die Saison ab 10 Uhr eröffnet. An diesem Tag liegt der Fokus auf einem gemütlichen Austausch und regionalen Speisen. Dazu spielt die Heidelberger Rockabilly-Band Loco Gringos.

Zur zweitägigen Veranstaltung werden vermutlich einige Motorradliebhaber kommen, aber auch Familien und Ausflugsgruppen sind von den Veranstaltern eingeladen, den 1. Mai gemeinsam mit ihnen zu feiern. Am Montag, 30. April, kostet der Eintritt 7 Euro, am Dienstag, 1. Mai, ist der Eintritt frei. nina