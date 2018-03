Tankstelle mit Waffe überfallen

Anzeige

Karlsruhe.Ein maskierter und bewaffneter Mann hat in der Nacht auf Sonntag gegen 0.45 Uhr die Agip-Tankstelle in der Neureuter Straße in Karlsruhe überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der Täter den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Waffe Bargeld. Nachdem ihm ein kleinerer Betrag ausgehändigt worden war, flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung „Toys‘r‘us“. Trotz intensiver Fahndung konnte der Täter entkommen.

Die Beamten beschreiben den Mann als etwa 1,85 Meter groß. Er trug eine schwarze oder khakifarbene, glänzende Bomberjacke, einen dunkelblauen Kapuzenpulli, eine schwarze Jogginghose mit weißen Adidas-Streifen sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei, Telefon 0721/939 5555, zu melden. beju/pol