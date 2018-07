Tausende Liter Diesel im Rhein

Anzeige

Eggenstein-Leopoldshafen.Während ein Bootsmann schlief, sind Tausende Liter Diesel von seinem Transportmotorschiff in den Rhein geflossen. Nach Angaben der Polizei hatte der 22 Jahre alte Niederländer bei Eggenstein-Leopoldshafen am Sonntagmorgen Dieselkraftstoff aus dem Schiffs- in einen Heiztank gefüllt. Danach vergaß er, die Zuleitungen richtig zu schließen, und ging schlafen. Später setzte sich die Kraftstoffpumpe laut Polizei automatisch wieder in Betrieb. Da der Heizungstank voll war, floss der Kraftstoff aufs Deck und danach in den Rhein.

Das Gewässer wurde auf einer Länge von rund 30 Kilometern zwischen Karlsruhe und Mannheim und Ludwigshafen verunreinigt. Rund 5000 Liter Diesel flossen in den Rhein.

Die Stadt Mannheim verhängte den Angaben zufolge vorsorglich ein Badeverbot im Fluss. Nach ersten Erkenntnissen gab es aber keine akute Gefahr für die Umwelt. Umweltbehörden und die Wasserschutzpolizei beobachteten die Lage zunächst weiter. lsw