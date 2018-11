Texte der Alltagsidiotie

Philippsburg.Deutscher Kleinkunstpreis. Deutscher Chansonpreis. Österreichischer und bayerischer Kabarettpreis: Pigor und Eichhorn sind ausgezeichnet. Oft und verdient. Wegen einer speziellen Mischung aus Provokation und Lust am Neuen, aus ungewöhnlicher Virtuosität in Texten und Musik, aus präziser Beobachtung und Kommentierung des Zeitgeistes. Und wegen des Salon-Hip-Hop, den sie erfanden und weiterentwickeln.

Das Hip-Hop-Duo kommt am Mittwoch, 21. November, in die Jugendstilfesthalle. Pigor singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten: Volumen 9. Das neue Programm der beiden Kleinkunst-Grandseigneurs beinhaltet neben glänzenden Neuigkeiten die schönsten Perlen aus der „Chansons des Monats“-Reihe, die sie regelmäßig auf SWR2 und im Deutschlandfunk präsentieren. Eine ganze Generation neuer Chansonsänger und Musikpoet brachten sie dazu, diese Lieder nachzusingen, denn cool geswingte Tagespolitik, schmelzend gesungene Alltagsidiotie und brüllend gerappte Nachrichtenthemen sind selten so feinsinnig, brachial und urkomisch zugleich dargereicht worden.

Karten gibt es im Vorverkauf unter der Telefonnummer 0725/44 06 03 23. zg

Info: Weitere Informationen unter www.meinestadt.de/philippsburg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018