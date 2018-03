Therese und Roland Lehn feiern drei Jubiläen

Anzeige

Die Namen Roland und Therese bürgen für eine exzellente Küche, heißt es in Waghäusel und weit darüber hinaus. Zu dem Gesamterfolg tragen auch die langjährigen Mitarbeiter bei. Die Lehns sprechen nicht von Angestellten, sondern von „unserer großen Familie“. Fluktuationen gibt es kaum, was für die Atmosphäre im Lokal und in der Küche, vor und hinter den Kulissen spricht. Eine hervorragende Zusammenarbeit besteht auch mit den treuen Lieferanten und allen möglichen Vertragspartnern.

Doch die addierten 120 Jahre halten weder den Meisterkoch noch seine Frau davon ab, die Verbundenheit zu den Gästen und zum Restaurant aufzugeben. Weiterhin wird es dort Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstagsfeiern, Motto-Abende und weitere Gourmet-Angebote geben. Allerdings wollen Roland und seine Therese „jetzt ein wenig kürzertreten“. Ein Arbeitstag soll entfallen. Ab April öffnet das Rusticana seine Türen von Donnerstag bis einschließlich Sonntag zu den üblichen Uhrzeiten. wr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018