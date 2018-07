Tiefbauamt verkauft über 2000 Verkehrszeichen

Anzeige

Karlsruhe.Den Straßennamen als originales Verkehrsschild neben der Hausnummer an der Wand? Das hat was, denken sich immer mehr Menschen. Die Flohmärkte, auf denen ausgediente Verkehrsschilder von den Behörden verkauft werden, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das weiß auch die Betriebsabteilung „Verkehrslenkung“ des Karlsruher Tiefbauamtes, die am Samstag, 28. Juli, von 10 bis 14 Uhr den mittlerweile 13. Schilderflohmarkt in der Neureuter Straße 21 veranstaltet.

Im Betriebshof stehen an diesem Tag über 2000 abgebaute Originalverkehrszeichen aller Art zum Verkauf, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Darunter befinden sich aber nicht nur ausgediente Stop-, Baustellen-, Radfahrer-, Einbahnstraßen- und Hinweisschilder. An diesem Tag haben die Besucher zudem die Möglichkeit, sich Straßennamenschilder aus Emaille nach persönlichem Wunsch anfertigen zu lassen.

Aufgrund des vielfältigen Angebots und der Erfahrung aus vergangenen Jahren, in denen Gäste aus Stuttgart, Rastatt, Mainz oder Bruchsal begrüßt werden konnten, rechnen die Veranstalter wieder mit überregionalem Zuspruch. Wer daher pünktlich zum Start um 10 Uhr beim Tiefbauamt erscheint, hat die größte Auswahlmöglichkeit.