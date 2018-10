Tipps gibt es auch mal vom Trainerkollegen

Waghäusel-Kirrlach.Andreas Backmann, Trainer des Fußball-Verbandsligisten FC Olympia Kirrlach und gleichzeitig spielender Co-Trainer beim Verbandsligisten FC Speyer, kann man getrost als Fußball- Tausendsassa bezeichnen. Der 42-Jährige, der unter anderem als Spieler beim Karlsruher SC in der 2. Bundesliga am Ball war, hat sich auch im Trainergeschäft einige Verdienste erworben und so erfolgreich mit drei

...