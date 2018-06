Tochter fast umgebracht

Anzeige

Pforzheim.Ein 31 Jahre alter Mann soll am Sonntag in Pforzheim seine elfjährige Tochter beinahe zu Tode geprügelt haben. Das Mädchen kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Inzwischen ist die Elfjährige außer Lebensgefahr.

Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium aus Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, kam der aus dem Irak stammende Familienvater am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Die vom Polizeirevier Pforzheim Nord geführten ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es in der Vergangenheit innerhalb der irakischen Flüchtlingsfamilie mehrfach zu Streitigkeiten gekommen war, die teils auch zu Polizeieinsätzen geführt hatten.

Offenbar kam es diesmal wegen eines nicht auffindbaren Navigationsgerätes zwischen dem Vater und seiner Tochter zum Streit. In dessen Verlauf soll das Mädchen mit Fausthieben und Fußtritten misshandelt worden sein.