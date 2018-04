Tödliches Feuer nicht vorsätzlich

Anzeige

Bruchsal.Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Bruchsal mit einer Toten schließen Ermittler eine vorsätzliche Tat aus. Was genau das Feuer ausgelöst hatte, war aber noch offen, wie die Polizei am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Die gehbehinderte 77-Jährige war demnach weitgehend auf einen Rollstuhl angewiesen und konnte von Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Das Feuer war am Dienstagabend in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Das Gebäude, in dem 37 Wohnungen waren, wurde evakuiert. Der Brand wurde schnell gelöscht, nur die Wohnung der 77-Jährigen wurde beschädigt. dpa