Tortellini-Topf mit Gemüse und Pilzen

Fenchel, Weiß- und Rosenkohl haben in der Winterzeit Hochkonjunktur und machen den Tortellini-Topf zu einer wahren Vitaminbombe. © Schäfer

Bruhrain.Sind Nudeln nicht ein wunderbarer Trostspender? Im Ernst: Wenn ich einen schlechten Tag hatte und abends in der Küche stehe, dann greifen meine Hände automatisch nach Pasta. An solchen Tagen sind Nudeln offenbar das Einzige, was noch hilft.

Vor allem im Winter neige ich tendenziell eher zu Pasta als etwa zu Couscous, Bulgur und Quinoa. Deshalb habe ich heute ein Gericht für die kalte

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2540 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.02.2018