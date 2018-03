Tragisches Schicksal

Anzeige

Waghäusel.Jürgen Wacker ist der ärztliche Direktor der Frauenklinik Bruchsal und engagiert sich seit vielen Jahren für die Frauengesundheit in den Entwicklungsländern. Das neueste Buch des bekannten Mediziners mit dem Titel „Johannes Schwester“ handelt von den Schicksalen muslimischer Frauen. Am Donnerstag, 8.März, wird Professor Wacker ab 20 Uhr in der Waghäuseler Stadtbibliothek aus seinem Werk vorlesen.

Flucht nach Deutschland

Er beschreibt dabei die Geschichte von Djamila aus Burkina Faso, die miterleben musste, wie ihre Cousine beschnitten wurde. Auf ihrer Flucht nach Deutschland und Frankreich lernte Djamila viele Flüchtlinge und ihre Geschichten kennen.

Unter dem Eindruck muslimischer Fanatiker setzte sie sich kritisch mit ihrer Religion auseinander. Der Eintritt zur Lesung ist frei, wobei Spenden zugunsten des Klinikprojekts Burkina Faso gerne angenommen werden. klu