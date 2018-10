Transporter brennt aus

Ubstadt-Weiher.Ein VW Transporter ist auf der BAB5 vollkommen ausgebrannt. Kurzzeitig wurde deshalb die Bundesautobahn voll gesperrt. Wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte, fuhr der Mann am Montagabend gegen 19.10 Uhr von Bruchsal in Richtung Kronau auf der Autobahn. Als er plötzlich Flammen im Motorraum bemerkte, steuerte er den Standstreifen an und brachte sich in Sicherheit.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrmänner stand der Transporter bereits in Vollbrand. Der VW Transporter hatte zudem einen Autogastank, welcher in Brand geriet und meterhohe Flammen in den Nachthimmel schlug.

Grünstreifen versengt

Mit zwei Rohren konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Der VW Transporter wurde durch den Brand völlig zerstört. Auch der angrenzende Grünstreifen wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Aus dem Autogastank, welcher Leck geschlagen hatte, strömte allerdings weiterhin Gas aus, welches durch die Feuerwehr mit einem Sprühnebel niedergeschlagen wurde.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Forst und Bruchsal waren mit sechs Einsatzfahrzeugen und 25 Mann unter der Leitung des Kommandanten Bernd Molitor im Einsatz. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn voll gesperrt werden. zg

