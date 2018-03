Trauerfeier für Piloten der DRF

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Bei einer öffentlichen Trauerfeier am Montag, 26. Februar, wird die DRF Luftrettung gemeinsam mit Angehörigen, Freunden, Kollegen und Helfern in der katholischen St. Laurentius Kirche von Jochen Huber und Christian Neuner Abschied nehmen. Der Trauergottesdienst beginnt um 12.30 Uhr. Das teilt der Verein auf seiner Webseite mit.

Die beiden 27 und 46 Jahre alten Piloten eines Rettungshubschraubers befanden sich auf einem routinemäßigen Trainingsflug, als es am 23. Januar zu dem tragischen Zusammenstoß mit einem schweizer Sportflugzeug über einem Feld zwischen Oberhausen-Rheinhausen und Altlußheim kam (BZ berichtete). Der Hubschrauber explodierte noch in der Luft – für die beiden Rettungspiloten kam jede Hilfe zu spät. Auch die zwei Insassen des in Basel gestarteten Kleinflugzeugs – ein 61-jähriger Fluglehrer und sein 48-jähriger Flugschüler – kamen bei dem Unglück ums Leben.

Nach wie vor erfüllt der Unfall die DRF Luftrettung „mit Fassungslosigkeit und großer Trauer“, wie es auf der Webseite heißt. Der Gottesdienst, bei dem auch ein Vorstandsmitglied der DRF sprechen wird, bietet nun eine Möglichkeit zum Abschied nehmen von den erfahrenen und geschätzten Kollegen. cao