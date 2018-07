Treffpunkt für Spiel, Spaß und Austausch

Der aktuelle Entwurf „Unterer Hub“: Auf den Agrarflächen entsteht ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot. In der Mitte ist eine „Campusallee“, die die Plätze miteinander verbindet und Treffpunkt außerhalb des Vereinssports bietet. © HDK Dutt & Kist GmbH

Karlsruhe.Für den KIT Campus Ost und auch für den Sport- und Freizeitcampus „Untere Hub“ weisen Rahmenpläne in die planerische Zukunft. In nichtöffentlicher Sitzung stimmte der Planungsausschuss letzte Woche unter Vorsitz von Bürgermeister Michael Obert zu, auf Basis dieser städtebaulichen und landschaftsplanerischen Entwürfe nun in das jeweilige Bebauungsplanverfahren zu gehen, heißt es in einer

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4748 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.07.2018