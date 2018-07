Anzeige

Graben-Neudorf.Bislang unbekannte Täter sind in das Freibad von Graben-Neudorf in der Tullastraße eingebrochen und haben gewaltsam einen Tresor geöffnet. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Einbrecher von Mittwoch auf Donnerstag über den Zaun des Freibadgeländes und sind dann in den Schwimmbad-Kiosk eingebrochen.

Mit Werkzeug gelang es den Tätern, einen Tresor zu öffnen und daraus Bargeld von mehreren hundert Euro zu entnehmen, wobei ein ebenso hoher Sachschaden entstand. Das Polizeirevier Philippsburg prüft nun mit den Beamten der örtlichen Polizeiposten Graben-Neudorf und Bruhrain, ob auf das Konto der Täter auch ein in der Nacht zum Montag, 16. Juli, verübter Einbruch in das Rheintalschwimmbad in Waghäusel gehen könnte.

Gleiche Täter in Waghäusel?

Auch hier wurden gewaltsam der Kiosk und der dortige Tresor aufgebrochen. Die Täter konnten Bargeld an sich nehmen und hinterließen einen immensen Sachschaden von geschätzten 10 000 Euro.