Trickbetrüger mit täuschend echter Polizeiuniform bestehlen 84-Jährige

Oberhausen-Rheinhausen.Die Behörden warnen vor einer neuen Masche von Trickbetrügern: In einer echt aussehenden Polizeiuniform hat eine etwa 25 Jahre alte Frau am späten Donnerstagabend in Oberhausen Schmuck und Bargeld von einer 84-Jährigen erbeutet. Angebahnt habe sich alles wie in einer Vielzahl von Fällen beim Auftreten falscher Polizeibeamter, heißt es in einer Pressemitteilung. Neu sei aber die Masche, in einer Uniform bei einem potenziellen Opfer aufzutauchen.

Laut Ermittlern wurde die 84-jährige Seniorin am Donnerstag gegen 22.30 Uhr von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen, der mitteilte, ihre Tochter wie auch der Schwiegersohn befänden sich schwer verletzt im Krankenhaus. Daher komme eine Kollegin des Anrufers vorbei und fahre die Betroffene zu ihren Angehörigen.

Allerdings sei es in jüngster Zeit zu häufigen Wohnungseinbrüchen gekommen, weshalb die Angerufene ihre Wertsachen zusammentragen und der Polizeibeamtin übergeben solle, teilte der Betrüger weiter mit. Diese würden sicher verwahrt, während die 84-Jährige sich im Krankenhaus aufhalte.