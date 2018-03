Trio erbeutet Geld und Schmuck

Anzeige

Karlsruhe.Eine 85-jährige Rentnerin ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt, erbeuteten am Dienstag drei bislang unbekannten Frauen Bargeld und teuren Schmuck von der Seniorin.

Aus einem silbernen Auto heraus sprach das Trio zunächst die 67-jährige Tochter der Rentnerin an der Bushaltestelle Eugen-Geck-Straße an. Sie boten ihr an, sie nach Hause zu fahren. Die Frau ließ sich zur Wohnung ihrer Mutter bringen, wo eine der Diebinnen angeblich auf die Toilette ging, während die andere die Wohnungsinhaberin ablenkte. Nachdem sich die Unbekannten verabschiedet hatten, bemerkten Mutter und Tochter den Diebstahl.

Eine Tatverdächtige ist etwa 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß, die Zweite hatte eine südländische Erscheinung, wird als 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß und kräftig beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu dem Trio geben können, sollen sich beim Polizeiposten Oberreut, Telefon 0721/8 64 89 70, melden. pol