Trompeten, Orgel und Chorgesang

Bruchsal.Als Trio „Tromba festiva“ sind die Musiker bereits seit Jahren erfolgreich in ganz Deutschland unterwegs: Franz Tröster, Markus Privat (Trompeten) und Bezirkskantor Dominik Axtmann (Orgel) sind jetzt erstmals gemeinsam in Bruchsal zu erleben. Sie spielen am Sonntag, 2. Dezember, 18 Uhr, in der Hofkirche Bruchsal unter anderem von Vivaldi, Manfredini und Franceschini. Das Adventskonzert lässt zwei Trompeten und eine Orgel erklingen, außerdem adventliche Chormusik.

Die Kammerchor-Besetzung der katholischen Bezirkskantorei Bruchsal singt stimmungsvolle adventliche Chormusik aus Deutschland und England, beispielsweise von Johann Crüger, B. Gesius, Gustav Holst und Malcolm Archer. In der adventlich geschmückten Hofkirche soll weder die besinnlich-meditative Stimmung des Advents noch seine festliche Vorfreude auf Weihnachten zu kurz kommen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. zg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018