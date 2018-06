Trotz hoher Kosten bleibt die Oase erhalten

Anzeige

Waghäusel.Erhebliche Investitionen sind nötig, schätzungsweise um die 50 000 Euro. Damit soll in nächster Zeit der Vogelpark Kirrlach wieder auf Vordermann gebracht und seine Zukunft dauerhaft gesichert werden. Denn die meisten Bauten sind in die Jahre gekommen. Über kurz oder lang müssen fast alle Behausungen, Tierunterkünfte, Gehege, Voliere und Freianlagen erneuert werden.

Das Problem: Weil die meisten Gebäude und Gehege in einem so schlechten Zustand sind, fallen äußert hohe Instandhaltungs- und Sanierungskosten an. Doch die Finanzierungsmöglichkeiten sind für den kleinen Verein beschränkt. Doch der rege Förderverein mit dem ehemaligen Steuerberater Ludwig Becker an der Spitze, der sich mit großem Einsatz für den Erhalt des Vogelparks engagiert, könnte es gelingen.

Durch viele unglückliche Umstände, beispielsweise einen Brand und Mardereinfälle, hatte sich um 2012 der ursprüngliche Tierbestand erheblich reduziert. Waren es zuvor 215 Tiere, so blieben gerade einmal 115 übrig. Inzwischen sind wieder neue hinzugekommen. Zu den Besonderheiten gehören die unüberhörbaren bunten Aras. Aufwändige Maßnahmen sind ins Auge gefasst, so die sicherlich arbeitsintensive Neugestaltung des Tropenhauses, das in seiner äußeren Form erhalten bleibt, aber im Inneren eine Aufwertung erfährt. In dem Umbau sollen dann rund 60 verschiedenfarbige Wellensittiche und weitere gelb leuchtenden Nymphensittiche eine Bleibe finden, teilt der Verein mit.