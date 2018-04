Turnerinnen sind Vizemeister

Anzeige

Waghäusel/Wyhl.Die Kunstturnerinnen des TSV Wiesental konnten mit einem großen Erfolg die Heimreise vom Finale der Badischen Verbandsliga in Wyhl antreten. Nach dem vierten Platz in der Vorrunde feierten die Schützlinge von TSV-Trainerin Nadine Saier in der Besetzung mit Meike Dörner, Noémie Harling, Pauline Heißler, Mara Kohler und Gloria Scheuer mit 126,65 Punkten die Vizemeisterschaft.

Den Aufstieg in die Oberliga schaffte die gastgebende WG Forchheim/Wyhl, die beim Ligafinale auf 132,05 Punkte kam. Den dritten Platz belegte die SG Nußloch. Alle drei Turnriegen standen am Ende mit jeweils 20 Punkten an der Spitze.

Den Ausschlag gaben die besseren Gerätepunkte, wobei die Gastgeber deutlich führten. Wesentlich knapper war die Entscheidung um die Vizemeisterschaft. Hier hatte der TSV Wiesental nur einen Gerätepunkt mehr als die Nußlocher auf dem Konto.