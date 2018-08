Unbekannte Schlösser

Bertram Fuchs spricht über Schlösser im Landkreis Karlsruhe. © Kulturamt Bruchsal

Bruchsal.Das Bruchsaler Schloss hat seinen Ruf als einzige geistliche Barockresidenz am Oberrhein. Weniger bekannt ist, dass der vor 275 Jahren verstorbene Speyerer Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn noch zahlreiche weitere Bauten in seinem Hochstift hat errichten lassen. Am Sonntag, 2. September, bietet sich um 11 Uhr während eines Vortrages die Möglichkeit, insbesondere Schönborns kleinere rechtsrheinische Schlösser Kislau, Waghäusel und Altenbürg kennenzulernen.

Bertram Fuchs, Vorsitzender des Heimatvereins Karlsdorf-Neuthard, spricht der monatlichen Stammtische des Fördervereins Deutsches Musikautomaten-Museum (DMM) und richtet dabei sein Augenmerk auch auf die Schlossanlage in Altenbürg, der zugleich eine Bedeutung für die Residenzstadt Bruchsal zukam. Eingeladen in die Historische Wirtschaft im zweiten Obergeschoss des Bruchsaler Barockschlosses sind neben Mitgliedern, auch interessierte Gäste. Für Nicht-Mitglieder wird der reguläre Schlosseintritt in Höhe von 8 Euro erhobe. zg/(Bild: Kulturamt)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018