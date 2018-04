Unfall sorgt für Stauchaos im Berufsverkehr

Anzeige

karlsruhe.Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung direkt am Städtischen Klinikum Karlsruhe. Die Folge: ein Schwerverletzter und ein verheerendes Stauchaos im Feierabendverkehr.

Den ersten Polizeiangaben zur Folge, befuhr der Fahrer eines Lexus LS400 die Blücherstraße in Fahrtrichtung Klinikum. An der Kreuzung zur Moltkestraße missachtete er vermutlich die rote Ampel und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Kreuzung hinein. Der Pkw krachte dabei frontal in die Seite eines Lastwagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Front des Pkw total zerstört. Auch der Tank des Lastwagens wurde schwer beschädigt und Kühlerflüssigkeit lief auf die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge kamen mitten auf der Kreuzung auf den Straßenbahnschienen zum Stehen.

Die Berufsfeuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst wurden mit einem Großaufgebot an die Einsatzstelle alarmiert. Der Autofahrer musste mit schweren Verletzungen in das, in unmittelbarer Nähe gelegene Klinikum transportiert werden. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.