Unfertige Manuskripte

Skizzen eines Musikers

Viele Jahre lang waren die Entwürfe zu beiden Versionen der Sonate in Privatbesitz. Erst 2005 konnten sie zusammen mit einem größeren Skizzen-Konvolut für das Max-Reger-Institut angekauft werden. Heute werden diese Entwürfe in der Badischen Landesbibliothek bewahrt. Während der Veranstaltung wird am Beispiel eines der in einer Art privaten Kurzschrift mit Bleistift niedergeschriebenen Entwurfsmanuskripte zur Violinsonate op. 139 gezeigt, wie der Musiker bei der Komposition seiner komplexen und harmonisch reichen Werke vorging.

Der Eintritt kostet 3 Euro, Getränke inklusive. Für Mitglieder der Badischen Bibliotheksgesellschaft ist die Veranstaltung kostenlos. zg

