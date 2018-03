Ungewöhnliches Gala-Menü zur Meisterschaftsfeier

Anzeige

Auch die erfolgreiche Ü70-Herrenmannschaft holte sich den Bezirksliga-Titel und schaffte den damit verbundenen Aufstieg, während die Über-65-Jährigen in ihrer Altersklasse respektabler Tabellenzweiter wurden.

Zur Feier dieser Sporterfolge hatte sich Trudbert Fabry, Vorsitzender des TC Wiesental, mit der Globus-Veranstaltungsküche eine besondere Örtlichkeit ausgesucht. Dort zauberte Thomas Gerner, der auch als „Apfelpapst“ bekannte stellvertretende Gastronomieleiter des SB-Warenhauses, mit seinem Team ein sechsgängiges Menü. Dabei konnten die mit ihren Frauen angereisten Tennis-Cracks dem in Leipzig ausgebildeten Koch bei der Zubereitung über die Schultern schauen.

Cremesuppe vom Rettich

Geduldig beantwortete er zwischen dem Filetieren, Kochen und Servieren alle Fragen. Als langjähriger Partner der badischen Erzeugermärkte hatte Gerner in jedem Gericht auch Gemüse eingearbeitet. Die Cremesuppe vom schwarzen Rettich animierte ein Vereinsmitglied, künftig in seinem Garten dieses Wintergemüse anzubauen. Für die Anwesenden wurde der Erlebnisabend zugleich zu einem Kochkurs. Thomas Gerner zeigte, wie ein Lachs filetiert wird. Zu den besonderen Leckereien zählten neben dem in Sekt-Rahm pochierten Lachsfilet mit Wildreis und Wirsing auch geschmorte Putenröllchen mit dem mit Pflanzenasche durchzogenen Morbis-Käse auf Zucchini und Belugalinsen, Tomaten und gereifter Mozzarella-Sahnesoße sowie Hochrippe und Rinderfilet vom Charolais-Rind, Petersilien-Wurzelpüree, Trüffel-Demi-Glace und konfierte Tomaten.

Vor den abschließenden Käse-Variationen sorgte Thomas Gerner mit einer süßen Überraschung für ein kulinarisches Finale. Bei den karamellisierten Apfelspalten, begleitet von Nougat-Haselnuss-Würfeln mit Fruchteis und Marsala-Sabayon wurde der stellvertretende Globus-Küchenchef seinem Ruf als „Apfelpapst“ gerecht.

Korrespondierend mit den einzelnen Gängen gab es den passenden Wein vom Weingut Heitlinger aus Tiefenbach. Am Ende dankte Organisatorin Brigitte Gräter dem SB-Warenhaus Globus und Thomas Gerner für einen ebenso lehrreichen wie kulinarisch anspruchsvollen Abend, der eine Wiederholung verdiene.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018