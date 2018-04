Union legt gegen geplantes Logistiklager nach

Anzeige

Wie geht es mit Goodyear weiter? Für die CDU ist dies „eine alles entscheidende Frage“. Das bestehende Goodyear-Reifenzentrallager auf 17 Hektar Fläche verursache eine Menge Verkehr, die bereits angedachte Veräußerung des geräumten Goodyear-Geländes an einen weiteren Logistiker würde in Verbindung mit dem Dietz-Logistikzentrum zu einem „Horrorszenario“ führen. „Wenn es schlecht läuft, haben wir in Philippsburg in zehn Jahren eine Fläche von 30 Hektar, zugepflastert mit Logistikunternehmen.“

Die Position der CDU Philippsburg sei ganz klar, betonte auch die stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Heike Neumann: „Wir möchten einen Gewerbemix, sicherlich mit einem gewissen Anteil an Logistik, aber vor allem produzierendes Gewerbe, Handwerk und Mittelstand. Nach Goodyear müssten wir gewarnt sein.“

Nur eine Zufahrtsstraße

Auch Huttenheims Ortsvorsteher Markus Heil unterstützt die Anliegen der Bürgerinitiative, da die Verkehrsbelastung über Philippsburg hinaus, besonders über die Umgehungsstraßen um Huttenheim herum, zunehmen werde. Das erklärte Heil in einer Stellungnahme. Nur eine einzige Straße führe als Nadelöhr zum Gewerbegebiet. „Ich kann es abwarten, bis die Stadt kommt und dort – allein auf ihre Kosten – ei-nen Kreisel in Millionenhöhe zur Lösung des erhöhten Verkehrsaufkommens zum Vorteil eines Nichtgewerbesteuerzahlers angehen wird“, so Ortsvorsteher Heil. wr

