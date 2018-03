„Unseren Kommunen in Europa eine Stimme geben“

Anzeige

5 Milliarden Euro für das Land

In der laufenden Förderperiode könne Baden-Württemberg mit mindestens 5 Milliarden Euro an EU-Mitteln rechnen, die zu einem großen Anteil den Kommunen zugutekämen. Diese Politik gelte es im kommenden mehrjährigen Finanzrahmen fortzuschreiben: „Wir haben uns frühzeitig in die Verhandlungen eingebracht. Mit dem Haushaltskommissar Günther Oettinger haben wir hier einen exzellenten Ansprechpartner“, so Wolf. Für die Landesregierung sei aber vor allem der enge Schulterschluss mit den Kommunen wichtig. „Daher freut es mich, dass wir hier in Brüssel mit unseren kommunalen Landesverbänden an einem Strang ziehen und gemeinsam für die Interessen unserer Kommunen eintreten“, erklärte der Minister. Aber auch die EU lebe von der Kraft der Kommunen. Dem müsse man bei der Ausrichtung des mehrjährigen Finanzrahmens Rechnung tragen.

Die Bedeutung der europäischen Förderpolitik für die Arbeit der Kommunen des Landes wurde durch Impulsvorträge kommunaler Führungspersönlichkeiten unterstrichen. So führte Bürgermeister Michael Obert aus: „Karlsruhe hat zusammen mit der Tschechischen Republik als einzige deutsche Stadt die Führung einer sogenannten strategischen Partnerschaft, womit die EU die Wirkung ihrer Förderung in den Kommunen und Regionen zielgerichteter und effizienter gestalten will. Bessere Regeln, bessere Wissensvermittlung und bessere Finanzierung sind dabei das Ziel des ‚Paktes von Amsterdam‘“. Karlsruhe sei im Teilprojekt „Partnerschaft Urbane Mobilität“ (PUM) führend, „uns geht es dabei vor allem um die Förderung der nachhaltigen Mobilität, also des Rad-, Fuß- und Bahnverkehrs“, so Obert. Denn mit dem Pkw allein könne – unabhängig von der Antriebsart – die Mobilität in den Städten nicht mehr gewährleistet werden.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden die skizzierten Punkte aufgegriffen und vertieft. An der von Markus Grabitz moderierten Diskussion nahmen neben Roger Kehle (Präsident und Hauptgeschäftsführer des Gemeindetages Baden-Württemberg) auch Roland Ries (Oberbürgermeister von Straßburg), Paul Rübig (Mitglied des Haushaltsausschusses des EU-Parlaments) sowie Oliver Dreute (Berater für den mehrjährigen Finanzrahmen beim Präsidenten der EU-Kommission) teil. Zum Abschluss machte Wolf deutlich, „dass unsere Kommunen mit den EU-Mitteln zielgerichtet und effizient Politik gestalten. Das muss auch bei der Mittelvergabe berücksichtigt werden.“ zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018