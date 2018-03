Unterhaltsam und in bestem breiten Dialekt

Anzeige

Waghäusel.Immer kurz nach der fünften beginnt in Waghäusel die sechste Jahreszeit – die Zeit der „Wissädalä Duddärä“. Der vor 41 Jahren beim TSV Wiesental gegründete Theaterverein erfüllt durch die Pflege der heimischen Mundart auch einen wertvollen Bildungsauftrag. Regisseur, Ideengeber und zumeist auch Hauptdarsteller ist seit Anfang an Werner Köhler. In diesem Jahr führte der 68-Jährige nicht nur Regie, sondern war auch Autor der musikalischen Mundart-Kömödie „Ä Moads Gschellasch“, was im Schriftdeutschen so viel bedeutet wie „Ein riesiges Durcheinander“.

Und dafür sorgte Werner Köhler mit seiner Geschichte über die Probleme beim Hausumbau, der drei Generationen der Familie Machauer in Atem hält. Dabei benutzte er gekonnt die Prinzipien eines höchst unterhaltsamen Lustspiels, mit Verwechslungen und witzigen Dialogen, authentischen Bühnendarstellern und einem versöhnlichen Finale. Garniert hatte Regisseur Köhler sein mittlerweile achtes selbst geschriebenes Theaterstück mit pfiffigen Gesangseinlagen und gelungenen Choreographien.

Dabei achtete der Regisseur auf kleinste Details, benutzte ganz bewusst fast vergessenes Vokabular aus der tiefen Schublade des Wiesentaler Dialekts und sorgte damit bei den jüngeren Besuchern für Übersetzungsbedarf. Begeistert waren bei der Premiere in der Halle der Wiesentaler Bolandenschule auch Waghäusels Bürgermeister Thomas Deuschle sowie Dekan Lukas Glocker und Pfarrer Peter Bretl. Sie zeigten, dass Spaß und gute Unterhaltung keineswegs zu den Genusseinschränkungen während der Fastenzeit zählen.