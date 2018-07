Unwetter überflutet etliche Straßen

Anzeige

Waghäusel. Eine heftige Unwetterfront hat gestern Abend viele Straßen im Landkreis Karlsruhe überschwemmt. Wie der Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe in einer Pressemitteilung mitteilte, waren die Beamten 90 Mal im Einsatz.

Binnen kurzer Zeit sind am Sonntag ab etwa 17.30 Uhr 50 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen. Es kam zu mehreren Blitzeinschlägen. Teilweise wurden auch Bäume entwurzelt. Besonders heftig traf das Unwetter die große Kreisstadt Waghäusel und die Gemeinde Hambrücken. In Waghäusel liefen aufgrund des heftigen Starkregens über 35 Keller voll und Straßen standen kurzzeitig unter Wasser, da die Wassermengen nicht mehr in die Kanalisation abfließen konnten. Die Freiwillige Feuerwehr Waghäusel war bis in die Morgenstunden im Dauereinsatz.

In Hambrücken schlug ein Blitz in das Hebewerk ein, woraufhin dieses komplett ausfiel. In der Folge liefen in der Gemeinde durch den Starkregen über 20 Keller voll. Die Freiwillige Feuerwehr Hambrücken und die zur Überlandhilfe alarmierte Freiwillige Feuerwehr Forst waren bis nach Mitternacht im Einsatz. Auch die Feuerwehren aus Philippsburg, Oberhausen-Rheinhausen, Weingarten, Walzbachtal, Kraichtal, Pfinztal und Graben-Neudorf waren im Einsatz. Auch hier liefen zahlreiche Keller voll und Bäume wurden entwurzelt und mussten beseitigt werden. Auch mehrere Blitzeinschläge in Wohnhäuser beschäftigten die Feuerwehren. Zudem fiel kurzzeitig der Strom aus. Insgesamt waren hier über 250 Einsatzkräfte unterwegs.