Urlaubsflair mit Reggae

Rheinsheim.Tropische Melodien, Cocktails und ein Sonnenuntergang am Rhein: Drei Tage lang feierten Musik-Fans aus dem ganzen Land das erste Tropic-Jam-Festival in Rheinsheim auf dem Gelände von Tropic-Beach-Island. „Ich bin völlig verliebt in dieses Festival“ schwärmt eine Besucherin, „das war der absolute Abriss, einfach Hammer“ berichtet ein Mittvierziger.

Zahlreiche Reggae-Bands und Soundsystems, die aus der ganzen Welt anreisten, sowie viele internationale Food-Trucks, verwandelten das Festival zu einem ganz besonderen Leckerbissen. Das geschmackvolle und exotische Ambiente der Strandbar passte ebenfalls perfekt; es herrschte eine einzigartige Atmosphäre bei rekordverdächtigen Temperaturen.

Auf der Bühne eröffneten freitags das Badener Soundsystem „Zapata Soundz“ unter anderem mit „Guest-MC Wonda Prince“; sie heizten dem Publikum ein, bevor „Mista Sam & Sklassic“ die Bühne übernahm. Danach rockte der Mannheimer Zio Wintz mit seiner Band das Publikum und zeigte sein Können als Sänger. „Top Act Mono & Nikitaman“ brachte das Publikum schließlich zur Ekstase, die Urgesteine und Legenden des deutschen Dancehall, begeisterten das Publikum mit ihrer Wahnsinns-Show und vielen bekannten Songs.