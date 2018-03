Vandalen richten hohen Schaden an

Anzeige

Kasse aufgebrochen

Auch am KSC-Fanshop und am Marketingbau wurde versucht, Löcher in die Scheiben und Glastüren zu schlagen. Ins Innere kamen die Einbrecher jedoch nicht. Weniger Glück hatte der Pächter der Vereinsgaststätte „Pfiff“. Durch ein eingeworfenes Fenster gelangten die Unbekannten ins Innere, brachen die Kasse auf und beschädigten Inventar. Zuletzt sorgten sie mit dem Schaum aus einem Feuerlöscher für Schaden.

Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Am Montagmittag jedoch waren bereits die Fachfirmen im Wildpark, die die angerichteten Verwüstungen wieder beheben sollten.

Ein zielgerichteter Angriff auf den Karlsruher Sport-Club soll dies nicht gewesen sein, vermutet der Verein. Und auch die Polizei scheint die Vorfälle im Wildpark im Zusammenhang mit einer Reihe von Sachbeschädigungen und Einbrüchen in der Nacht zum Montag in Karlsruhe zu sehen. aim

