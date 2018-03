„Verantwortung selbst tragen“

Anzeige

Karlsruhe.Eine furchtbare Diagnose, die jede Frau unvorbereitet treffen kann: Brustkrebs. Informationen rund um dieses Thema gab es deshalb bei der Kooperationsveranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten im Landratsamt Karlsruhe, Astrid Stolz, die mit dem Mammographie Screening Zentrum Karlsruhe unter dem Titel „Brustkrebs – trifft mich nicht, oder?!“ auf dem Programm stand. Wie das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung schreibt, referierte zunächst Dr.med. Margit Deinzer, Programmverantwortliche Ärztin im Mammographie Screening Karlsruhe zum Thema „Brustkrebsfrüherkennung“.

Rund 72 000 Frauen erkranken in Deutschland jedes Jahr an Brustkrebs. Je früher und kleiner der Tumor, desto besser die Heilungschancen und umso schonender die Therapie. Die Statistiken beweisen, dass im Screening entdeckte Karzinome sehr klein sind, oft handelt es sich sogar um Krebsvorstufen. „Wir möchten den Frauen, die am Mammographie Screening teilnehmen, die größtmögliche Sicherheit bieten. Dafür setzen wir modernste Technik und speziell geschultes Fachpersonal ein“, erklärte die programmverantwortliche Ärztin.

Früherkennung bedeutend wichtig

Anschließend folgte ein weiterer Vortrag „Für die Gesundheit sind wir mitverantwortlich!“ mit Prof. Dr. med. Jürgen Wacker, Ärztlicher Direktor der Frauenklinik an der Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Mammographie Screening Karlsruhe und erklärte anschaulich, wie wichtig Früherkennung und Vorsorge sind – in allen Bereichen.