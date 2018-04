Verdienter Punktgewinn im Elzstadion

Anzeige

Eine überaus ärgerliche, weil vermeidbare Situation, die das Kirrlacher Spiel kaputt machte. Die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit stand eindeutig im Zeichen der Gastgeber, der Ausgleich konnte aber „noch“ verhindert werden.

Spiel auf ein Tor

In der zweiten Halbzeit stand die Kirrlacher-Elf tief und konterte. In der 52. Minute konnte Andre Redekop so gerade noch am Torschuss gehindert werden. Dann eine Schlüsselszene aus Kirrlacher Sicht: Redekop setzte sich über links durch und sein Pass erreichte Salvatore Rindone. Salvatore verfehlte das Tor danach nur knapp (62.).

Fortan wurde nur noch auf ein Tor gespielt. Kirrlach verteidigte die knappe Führung – bis zur 86. Minute als der Ball im Strafraum nicht schnell genug aus der Gefahrenzone befördert werden konnte und sich der Neckarelzer Kurt diese Gelegenheit nicht nehmen ließ und aus dem Spielergewirr heraus zum umjubelten Ausgleich schoss. Die Gastgeber hatten sich diesen Punkt redlich verdient. Ein Kirrlacher Kombinationsspiel fand, mit Ausnahmen der zwei Chancen in der zweiten Halbzeit, so gut wie nicht statt. zg

