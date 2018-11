Verkleiden und Geschenkbox absahnen

karlsruhe.Vorweihnachtszeit ist Shoppingzeit. Um das Einkaufserlebnis in Karlsruhe noch attraktiver zu machen, ruft das Stadtmarketing die Aktion „Weihnachtsmobil“ ins Leben: Wo vor Kurzem noch das Kunstwerk „Der Käfer – ein deutsches Wunder“ stand, schmückt nun ein auffälliger, weihnachtlich dekorierter Wohnwagen den Treppenabgang zur künftigen unterirdischen Straßenbahnhaltestelle am Marktplatz.

Jeden Samstag im Advent haben die Besucher des Weihnachtsmarktes in der Karlsruher Innenstadt die Chance, ein hochwertiges Präsent zu erhalten – wenn sie zur richtigen Zeit im richtigen Kostüm am „Weihnachtsmobil“ sind, schreibt die Karlsruher Marketing und Event in einer Pressemitteilung. Jeder Samstag steht dabei unter einem neuen Motto.

Über die Webseite www.karlsruhe-erleben.de und die Social Media Kanäle des Citymarketings wird das Kostümthema der jeweiligen Woche verkündet. Wer dann samstags, immer um 16 Uhr, im richtigen Kostüm am „Weihnachtsmobil“ auf dem Marktplatz erscheint, darf sich über ein hochwertiges Weihnachtsgeschenk freuen. Die Geschenkboxen enthalten Sachpreise und Einkaufsgutscheine der teilnehmenden Händler, die die glücklich Bescherten gleich zum Weihnachtsshopping nutzen können.

Kassenzettel mitnehmen

Diejenigen, die zusätzlich zum geforderten Kostüm noch einen Einkaufsbeleg aus einem der beteiligten Geschäfte vom gleichen Tag vorweisen kann, erhält noch einen Karlsruher Geschenkgutschein oben drauf, teilt das Stadtmarketing mit.

Mit der Aktion „Weihnachtsmobil“ laden die Karlsruhe Marketing und Event gemeinsam mit den Einzelhändlern und in Kooperation mit der City Initiative Karlsruhe und der KASIG Schieneninfrastruktur-Gesellschaft zum vorweihnachtlichen Verkleiden und Bescheren ein. An der Aktion sind folgende Einzelhändler beteiligt und stellen die hochwertigen Geschenke zur Verfügung: Schuhhaus Danger, Pralina Schokolade und Feinkost, Patisserie Ludwig, Papier Fischer, Hut Nagel, Reisebüro Extratour , Unikat, das am Marktplatz gelegene Modehaus Schöpf, Spielepyramide, HirschReisen, Löwen Apotheke am Marktplatz, Gepäckraum, media@home Freytag, Schuhhaus Dielmann im Einkaufszentrum Ettlinger Tor, Henrys Prod., Lush, Barbarino, die Buchhandlung Thalia, Walbusch, Mister Minit und Swapfiets. zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018