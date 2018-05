Verletzte bei Hallenbrand

Anzeige

Östringen.Beim Brand einer Lagerhalle in Östringen (Kreis Karlsruhe) sind am Montag sieben Personen verletzt worden. Mehr als 100 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen in der in Vollbrand stehenden Werkstatthalle mehrere Stunden lang, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Gasflaschen explodierten. Eine schwarze Rauchwolke war schon aus der Ferne zu sehen.

Die Stichflamme einer Kraftstoffpumpe löste das Feuer am Montagnachmittag aus. Arbeiter der Autowerkstatt versuchten vergeblich, das Feuer zu löschen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf angrenzende Hallen überzugreifen, was die Einsatzkräfte verhindern konnten.

Um alle Glutnester ablöschen zu können, musste die Halle zum Teil eingerissen werden. Der Rettungsdienst musste sieben Menschen behandeln. Vier Arbeiter erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, zwei Feuerwehrmänner Erschöpfungen wegen Hitze und ein Feuerwehrmann eine Schnittverletzung an der Hand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden. lsw