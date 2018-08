Vermeidbare Niederlage

Waghäusel-Kirrlach.Mit einer vermeidbaren Niederlage im Gepäck musste man die Heimreise vom beschaulichen Oberwaldstadion in Durlach-Aue antreten. Die Gastgeber vom SpVgg Durlach-Aue kamen besser ins Fußball-Verbandsligaspiel gegen den FC Olympia Kirrlach und so war die frühe Führung durch Daum in der 16. Minute die logische Konsequenz.

Im Laufe des Spiels stellten sich die Kirrlacher immer besser auf den Gegner ein und ließen keine weiteren Gegentreffer zu. Die „Olympianer“ kamen außerdem besser in die zweite Halbzeit zurück und waren auch aufgrund taktischer Änderungen fortan spielbestimmend. So ließ der Ausgleich zum 1:1 auch nicht lange auf sich warten. Ein Freistoß von Mayer fand den aufgerückten Umstadt, der nur noch einzuköpfen brauchte. Die stärkste Zeit der Kirrlacher begann. Scheiterte Redekop in der 57. Minuten noch am Auer Torwart, so machte es in der 62. Minute Mujcic besser, als dieser „abstaubte“, nachdem Esswein „vorgearbeitet“ hatte.

Elfmeter ändert Spielfluss

Der Kirrlacher Spielfluss wurde aber durch eine harte Elfmeterentscheidung jäh unterbrochen. Das 2:2 durch Rolf sollte nun für Aue das Zeichen zum Angriff sein, zumal Kirrlach „beeindruckt“ war und den Ausgleich noch nicht mental verarbeitet hatte.

In der 79. Minute war es dann soweit. Nach einem individuellen Kirrlacher Abwehrfehler schnappte sich Daum die Kugel und schoß zum 3:2 - Endstand ein. Kirrlach hatte zum Schluss nicht mehr die Mittel, um auszugleichen. zg

