Versteckte Idylle

Bruchsal.Da sind das traumhafte Areal des Barockschlosses und das imposant-filigrane fürstbischöfliche Schießhaus „Belvedere“ im Stadtgarten, in dem sich dereinst feine Jagdgesellschaften getroffen haben, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. In der kleinen Kapelle „Heiliges Grab“ begegnen dem Besucher Barock, Geschichte und Jugendstil. Und in der ehemaligen Kaserne in der Huttenstraße aus dem 18. Jahrhundert trifft man auf einen Zeitzeugen des berühmten Barockbaumeisters Balthasar Neumann.

„Bruchsal klassisch“ heißt der Rundgang, der am Donnerstag, 2. August, Besucher zu den Sehenswürdigkeiten und den schönsten, sonst eher versteckten Plätzen Bruchsals entführt. Und am Ende darf man alles, was man gesehen hat, noch einmal von oben, vom ältesten noch erhaltenen Bauwerk der Stadt – dem Bergfried – betrachten. Los geht es um 18 Uhr am Haupteingang des Barockschlosses. Die Führung kostet drei Euro pro Person. zg

Info: Weitere Informationen unter touristinformation@btmv.de