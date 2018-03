Viel Ware mit eigener Geschichte

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Kein freier Platz mehr in Sicht: Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate haben sich in Wiesental Trödler und Schnäppchenjäger in der Halle des Hundesport- und Zuchtvereins 1926 e.V. im Seppl-Herberger-Ring getroffen. Mit viel Engagement wurde der Flohmarkt von den Aktiven des Hundevereins Angelika Götz und Bettina Mauk organisiert. Dabei konnten sich die beiden wie gewohnt auf einen zuverlässigen Helferstab verlassen. „Das stärkt den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl“, freuten sich die beiden Hauptverantwortlichen.

Im Vorfeld wurde kräftig die Werbetrommel gerührt. Überall in Waghäusel hingen in den vergangenen Wochen Plakate, die auf den Flohmarkt hinwiesen. Anzeigen und Facebook taten das Übrige. Mit 35 Ständen war die Halle und die kleine, zur Verfügung stehende Freifläche restlos ausgebucht. „Von der Nachfrage her, hätten wir deutlich mehr Fläche vermieten können. Wir mussten einigen Trödlern absagen“, bedauert Götz. Die Platzaufteilung hat sich so aber als optimal erwiesen.

Rund sieben Stunden lang wurde auf dem Flohmarkt fast alles geboten, was das Herz begehrt: Kleider, Spielsachen, Bücher, Schallplatten, Haushaltswaren, Bilder, Schmuck und vieles andere mehr. Die Trödler hatten sich mit dem Aufbau der Stände viel Mühe gegeben. Liebevoll arrangiert werden die teilweise liebgewonnen Sachen den Besuchern präsentiert. Vieles davon trägt eine eigene Geschichte. Aus Platzgründen sollte so manches den Besitzer wechseln. Ein sinnvoller Gedanke gegen die Wegwerfgesellschaft. Neuware war verboten, bis auf einen Anbieter für Hundezubehör.