Viele junge Helfer ermöglichen Urlaub vor der Haustür

Vorsitzender Roland Herberger (r.), Angelika Nosal (Mitte) und Sarah Schweikert (l.) mit dem Betreuerteam der AWO Waghäusel. © Schmitteckert

Waghäusel.Ein halbes Jahrhundert lang richtet die Arbeiterwohlfahrt Waghäusel nun schon die Ortsranderholung aus. Ein Jahr länger, als es den Ortsverein überhaupt in der Großen Kreisstadt gibt. Am vergangenen Freitag feierte der AWO-Ortsverein nun das 50-jährige Jubiläum mit einem grandiosen bunten Abend in der Wagbachhalle Wiesental.

Roland Herberger, seit 1985 Vorsitzender des Ortsverbandes,

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4842 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.08.2018