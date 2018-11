Vielfalt auf der Trainingsfläche

Waghäusel-Wiesental.Die Gymwelt-Convention Fitness & Aerobic des Badischen Turnerbundes (BTB) findet auch in diesem Jahr wieder in Waghäusel statt. Am kommenden Wochenende, 17./18. November, werden erneut mehr als 360 Übungsleiter aus ganz Baden nach Wiesental kommen.

Ausrichter einer der größten Fortbildungsmaßnahmen in Baden ist seit vielen Jahren der FV 1912 Wiesental, der auch für die Verpflegung der

...